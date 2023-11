Terra Amara | anticipazioni | la pericolosa minaccia di Zuleyha

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 7 novembre 2023) Diversi avvenimenti porteranno non poco scompiglio a Cukurova nei prossimi episodi di. Fikret combinerà un altro guaio e la sua azione scorretta porteràad intervenire in maniera forte. La donna, infatti, arriverà are con una pistola il nipote di Fekeli e da quel momento nulla sarà come prima nella piccola cittadina turca., spoiler: Ümit cade dalle scale e accusa Demir dell'accaduto La vicenda prenderà il via nel momento in cui Umit cadrà dalle scale ed entrerà in coma in seguito ad un litigio con Fikret. Tuttavia, ad essere accusato del crimine sarà Demir, il quale sarà arrestato e passerà divere ore in prigione. Le cose volgeranno al peggio quando, non appena riaprirà gli occhi, Umit deciderà di non rivelare alle autorità la verità, accusando ...