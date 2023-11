(Di martedì 7 novembre 2023) LaCalcio comunica di aver ingaggiato in qualità didella prima squadra il signor Roberto. Il tecnico veneto...

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi ed ora è resodallo stesso club. Sarà Roberto Breda a prendere il posto di Cristiano Lucarelli e guidare laper il proseguo della stagione. Un allenatore che ha già avuto a che fare con l'ambiente ...

TERNANA, UFFICIALE L'ESONERO DI CRISTIANO LUCARELLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Ternana, ufficiale: Breda è il nuovo allenatore GianlucaDiMarzio.com

Messaggi di ringraziamenti e riconoscimento per Lucarelli e di benvenuto e augurio per Breda. Con un comunicato sulla propria pagina Facebook il CCTC ha salutato e ringraziato Cristiano Lucarelli e ...In Serie A Femminile il tema caldo all’ordine del giorno è il ritiro del Pomigliano Femminile dal campionato. Proviamo a fare una sintesi della situazione allo stato attuale delle cose. ...