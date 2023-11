Tennis | Wta Swiatek torna leader | Paolini resta la migliore azzurra

... proprio in Arabia Saudita, o il MubadalaChampionship di Abu Dhabi . Non resta che vedere quali saranno le prossime mosse di sauditi, ATP e. Per l'ATP questo cambiamento rientrerebbe in ...

L'Arabia Saudita punta forte sul tennis: sempre più vicino un nuovo Masters 1000 nel calendario ATP-WTA all'inizio del ... LiveTennis.it

Sassari Alle Wta Finals di tennis, l’evento che chiude la stagione professionistico disputato in Messico, a Cancun, ha vinto anche la Sardegna: la tedesca Laura Siegemund (a destra nella foto) si è ...Just two months after relinquishing the No. 1 ranking, Iga Swiatek has come full circle, securing the year-end No. 1 ranking in women's tennis with ...