Tennis | Novak Djokovic | “Obiettivi? Finire la stagione alla grande”

... Boris Becker: 'L'obiettivo del 2024 di Rafael Nadal non è Melbourne, ma...' • Goran Ivanisevic su Rafael Nadal: 'Sarà sempre pericoloso al Roland Garros' • Gael Monfils raggiunge...

Djokovic stuzzica Nadal "Cercherò ogni record possibile, non faccio come certi che dicono non gli interessa e poi..." Eurosport IT

Novak Djokovic won the 40th ATP Masters 1000 of his career ... make the distance between the Serbian champion and all the other tennis players who currently appear among the best 50 of the world even ...While Rune is now making significant progress in his form with legendary tennis coach Boris Becker backing him, Novak Djokovic also came forward to share what he thinks about the partnership. ALSO ...