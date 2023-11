Tennis - ATP Finals 2023. Jannik Sinner profeta in patria? I precedenti di chi ha vinto giocando in casa

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) Le ATPhanno cambiato, nel corso di oltre mezzo secolo di vita, molti aspetti di sé stesse. Il nome, innanzitutto. Fino al 2008 sono quasi sempre state “il Masters”, il torneo dedicato ai “Maestri”, dicitura rimasta ancora oggi nell’immaginario collettivo. Difatti la parentesi in cui si sono chiamate “Campionati del Mondo” (1990-1999) non se la ricorda nessuno. Ai di là della denominazione, ciò che ha subito il maggior numero di variazioni è la sede. Dal 1970 al 1976 “il Masters” era un torneo itinerante, cambiava location (e continente) ogni anno. Dopodiché dal 1977 al 1989 si è stanziato al Madison Square Garden di New York, salvo spostarsi in Germania negli anni ’90. Dopo un nuovo peregrinare all’inizio del XXI secolo, lehanno trovato ospitalità per oltre un decennio a Londra, trasferendosi poi a Torino dal ...