Taxi | il sindaco di Napoli valuta il sì ?allo sblocca-licenze

Stretto tra due fuochi: da un lato i tassisti che dicono di no a nuove licenze e dall’altro il Governo che pressa perché i Comuni ne rilascino al più presto almeno un 25% ...Vista la carenza dei taxi sulle strade italiane, il ministero del Made in Italy e quello dei Trasporti hanno emesso una circolare esplicativa al decreto Asset sulle procedure per avere più auto bianch ...