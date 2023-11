Tasse sulla casa | Giorgia fa man bassa La furia dei costruttori e non solo

(Di martedì 7 novembre 2023) Quello guidato daMeloni si sta dimostrando essere un “governo delle micro”. È questo l’allarme lanciato dall’Ance, l’Associazione nazionale deiedili, presente oggi in Senato, per commentare il disegno di legge di bilancio appena approvato da Palazzo Chigi e ora passato all’esame del Parlamento. Sotto accusa soprattutto l’aumento delle.Leggi anche: “Airbnb evade lein Italia”: sequestrati oltre 779 milioni di euro “Nei prossimi tre anni la manovra aumenterà le imposteper 1,9 miliardi di euro”, attacca la numero uno dell’Ance Federica Brancaccio secondo la quale si tratta di una tassazione “ingiustificatamente punitiva” che tra le altre cose “genera maggiori entrate che poi ...

...consistenti siano quantomeno destinate alla riduzione della pressione fiscalecasa e servano a finanziare incentivi utili alla rigenerazione urbana delle nostre città". L'aumento delle...

Brusca frenata sulle agevolazioni per il mutuo dell'acquisto della prima casa rivolte agli under 36.