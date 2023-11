Swiatek è di nuovo la numero uno del tennis mondiale

Leggi su agi

La polacca Iga ha battuto la statunitense Jessica Pegula nella finale del torneo Wta di Cancun tornando uno al mondo nel femminile. La seconda testa di serie ha dominato l'avversaria americana dall'inizio alla fine aggiudicandosi una vittoria per 6-1, 6-0 in una lezione magistrale di 59 minuti. Dopo aver battuto in semifinale la uno uscente, Aryna Sabalenka, la ventiduenne conclude così la stagione in cima alla classifica per il secondo anno consecutivo, riconquistando il primato che la "tigre bielorussa" le aveva strappato dopo gli Us Open di settembre.