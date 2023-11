(Di martedì 7 novembre 2023) Circa duecentohanno occupato ildel Palazzo del Bo di, storica sede dell'degli Studi, manifestando in favore della. Sono stati esposti vari cartelli e ...

Circa duecentohanno occupato il cortile del Palazzo del Bo di Padova, storica sede dell'Università degli Studi, manifestando in favore della Palestina. Sono stati esposti vari cartelli e striscioni dove è ...

Studenti pro Palestina occupano cortile Università di Padova Euronews Italiano

Studenti pro Palestina occupano università l'Orientale ROMA on line

Circa duecento studenti hanno occupato il cortile del Palazzo del Bo di Padova, storica sede dell'Università degli Studi, manifestando in favore della Palestina. (ANSA) ...In 200 tra studenti e manifestanti padovani sono entrati al Bo per chiedere al Senato accademico, che si unisce questo pomeriggio, una presa di posizione sulle morti dei civili a Gaza. I manifestanti ...