Struber | «Possiamo far male all’Inter! Konaté e gli infortunati…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 novembre 2023) Vigilia di Salisburgo-Inter, sfida valevole per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. In conferenza stampa presente il tecnico Gerhardche ha presentato la partita (prima di Simone Inzaghi) rispondendo alle domande dei colleghi presenti. Come servirà per mettere in difficoltà l’Inter? Dobbiamo giocare come sappiamo noi per mettere in difficoltà una squadra forte come l’Inter. Dobbiamo farlo con semplicità, dobbiamo essere spregiudicati perché loro sono una squadra con grande esperienza. Sarà difficile portare punti a casa, dovranno funzionare tante cose per far sì che succeda. Ma sappiamo come poter dare fastidio. Servirà non dare tempo e spazio a giocatori come Barella e Calhanoglu, che hanno grande tecnica. Atteggiamento diverso tra campionato e coppa, come mai? Le partite di Champions League sono sempre particolari, soprattutto per una ...