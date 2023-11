Stranger Things 5 | la sceneggiatura svela l' incipit del primo episodio

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023) Un'anticipazione dello script della quinta stagione dirivela i primissimi momenti della stagione finale, che inizia minacciosamente con un brano familiare. L'dell'apertura della quinta e ultima stagione diè stato rivelato nell'estratto dello script diffuso via social media. Mentre i ritardi nell'avio della produzione si accumulano per via dello sciopero degli attori che non accenna a concludersi, l'account della writer's room è tornato al lavoro e rivela un estratto dellain cui ritroviamo una "canzone familiare". Condiviso il 6 novembre, lo "Day", che corrisponde alla data in cui Will Byers è scomparso, l'estratto dellasi apre con "Buio. Vento ...