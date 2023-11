Strage di Mestre | disposta una perizia cardiaca per l’autista del bus | più volte lamentò problemi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) Una nuovamedica sarà svolta sul corpo di Alberto Rizzotto,del bus precipitato dal cavalcavia Superiore di Marghera ail 3 ottobre, quando sono morte 21 persone e ne sono rimaste ferite 15. Secondo quanto emerso, Rizzotto, anche lui fra le vittime dell’incidente, nelle settimane precedenti il disastro avrebbe fatto ricorso piùal pronto soccorso, lamentandocardiaci. La Procura dispone unasuldelladiDunque, sebbene l’autopsia non abbia evidenziato tracce di malori, la Procura ha valutato come opportuni ulteriori accertamenti cardiaci, affidando una nuovaspecifica che dovrà essere presentata come relazione ...