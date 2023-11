Storia di una fodera diventata protagonista per caso | l’Haymarket Check Burberry

(Di martedì 7 novembre 2023) Life&People.it Capita, alle volte, che una semplice e anonima copertina racchiuda le pagine più interessanti delladella letteratura. D’altronde, che il contenuto superi di gran lunga il suo involucro determinandone successo e notorietà è accaduto non di rado nel corso dei secoli. Un curioso esempio si ritrova nel mondo dell’alta moda ripercorrendo l’origine e l’evoluzione di uno dei brand più amati. Non molti sanno, infatti, che la celebre stampa a quadri diin principio rivestiva la parte interna di alcuni capi d’abbigliamento il cui ‘involucro esterno’ presentava una tinta unita. E pare che a ribaltare, nel vero senso della parola, le sorti dell’iconico motivo del marchio inglese sia stata una pura casualità. Quella deldi, che prende il nome dalla ...

nuova guerra tra varianti di se stesso In Ant - Man and the Wasp Quantumania viene reso più che chiaro, attraverso il Consiglio dei Kang, come le varianti, nel corso dellasiano entrate in ...

L'importanza della storia. Una raccolta di racconti di Danielle Evans Inside Art

Oltre il ghetto: premiate la "Storia di libertà" e la migliore "Illustrazione" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per Elisa – Il caso Claps è la serie con Gianmarco Saurino e Giulio Della Monica che racconta la storia di Elisa Claps ... A livello emotivo per lui era una cosa troppo difficile da gestire, era ...Dalla diocesi di Carpi al servizio dei poveri in Brasile: la memoria di don Francesco Cavazzuti, scomparso nel 2021, è un segno dell’amore verso il prossimo. I sacerdoti sono affidati alla generosità ...