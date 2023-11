Stampare foto su tela | la soluzione per immortalare i ricordi più belli

(Di martedì 7 novembre 2023) Smartphone e social network hanno reso il nostro utilizzo dellagrafia qualcosa di quotidiano e a volte persino automatico. Scattiamo e condividiamoin ogni istante della nostra vita, con il vantaggio che con il digitale possiamo raggiungere subito anche chi è lontano e vivere insieme anche quei momenti che altrimenti sarebbero perduti. Una cosa non da poco se si considera che alle sue origini lagrafia era un’arte sofisticata e nelle mani di pochi che potevano padroneggiare le ingombranti macchinegrafiche ottocentesche e delle famiglie allora più facoltose che potevano permettersi di pagare ungrafo per avere un loro ritratto. Ma si dalle sue origini lagrafia ha avuto per l’uomo un principale scopo, quello die conservare nel ...

... proiettare ela pellicola cinematografica, presentato a Parigi nel 1895 dai Lumière (il pezzo esposto ha il numero di matricola 371!). Un monitor che attraversoe filmati narra vita e ...

Nella società dell'immagine tanti ricordi si perdono sepolti tra le migliaia di foto che occupano la memoria dei nostri smartphone. La stampa istantanea ci può aiutare a fissare subito i ricordi e a c ...Il 92% degli italiani ha album fotografici che non sfoglia mai, ma non avere foto stampate può compromettere la capacità di ricordare Una nuova ricerca condotta da Epson Europe rivela come le foto in ...