Stabilito il record di transazioni al secondo per una blockchain

(Di martedì 7 novembre 2023) Nel dinamico ecosistema delle criptovalute, The Open Network (TON) si è distinta con un annuncio che ha scosso il settore: la sua capacità di processare 104.715al. Questo risultato non solo supera le prestazioni di sistemi di pagamento consolidati come PayPal, Visa e Mastercard, ma ridefinisce anche le potenzialità delle tecnologie. Cos’è TON? TON unaLayer 1 basata sul meccanismo di consenso Proof-of-Stake fondata nel 2019 e che Telegram ha abbracciato al punto di integrare la crypto Toncoin nella sua App. Il successo di TON si radica in un’architettura innovativa che sfrutta lo sharding orizzontale, una metodologia che divide lain diverse workchains e shardchains. Tale divisione permette una gestione dei dati più efficiente e una scalabilità ...