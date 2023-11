Spazio | Asi | Inaf | Infn e pool industrie | tanta Italia nella missione Euclid

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Cinque foto del cosmo a colori con una risoluzione che sfiora l’incredibile. E in queste prime immagini arrivate dal telescopio spaziale– costruito e gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con il contributo della Nasa – c’è. La, grazie alla collaborazione dell’Agenzia Spazialena (Asi), vede in campo anche scienziati e tecnologi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare () e di numerose universitàne, insieme ad undimade in Italy dell’aeroall’avanguardia: Thales Alenia Space ha realizzato la carrozza del satellite, di Leonardo è il sensore guida. Le immagini diffuse ...

La missione, grazie alla collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (), vede in campo anche ... "Bisogna ricordarsi sempre che lonon è solo tecnologia, per esempio come i lanciatori, ma c'...

ASI Il sito dell'Agenzia Spaziale Italiana

Spazio: siglato un accordo tra Italia e Lettonia - ASI Il sito dell'Agenzia Spaziale Italiana

Darmstadt, 7 nov. (askanews) - Questa è solo la numero 1 delle prime 5, straordinarie, immagini scattate nello Spazio profondo, con una risoluzione mai raggiunta prima, dal telescopio spaziale Euclid, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...