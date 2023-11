Spadafora (Ancod) - ‘basta fake - nostri dentisti non sono low-cost’

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’Associazione nazionale centri odontoiatrici è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 570 strutture, 7mila medici-odontoiatri e 8mila dipendenti al servizio di 3 milioni di pazienti curati per un totale di 10 milioni di prestazioni erogate. Rappresentiamo l’odontoiatria organizzata che lavora con alti standard di sicurezza e le migliori tecnologie. Tuttavia, dobbiamo constatare che movimenti e figure istituzionali contrastano questo nostro processo di sviluppo. Per non parlare dellenews che circolano, per molti icentri odontoiatri low-cost. Non è così. Ecco perché siamo nella sede del ministero della Salute, il nostro obiettivo è sensibilizzare le istituzioni in merito alle positività del nostro mondo. Noi vorremmo essere un interlocutore serio e credibile per lo sviluppo, non solo del ...