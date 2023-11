Sotto in 5 stati chiave su 6 | il Nyt affossa Biden nella corsa alla Casa Bianca

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 novembre 2023) È cominciato negliUniti l'Election Day: si vota in Ohio, Kentucky, Virginia, Mississippi, Colorado, New Jersey, Pennsylvania e in contee e città come New York per il rinnovo di cariche locali, tra governatori, segretari di Stato, sindaci, consiglieri e giudici di corte suprema. Si tratta del primo test per Joea un anno dalle presidenziali. Il risultato generale può rassicurare i Democratici dopo i recenti sondaggi disastrosi che danno Donald Trump in largo vantaggio in cinque, oppure confermare le preoccupazioni della base sul declino di popolarità del presidente. In Virginia, uno dei test da seguire, si eleggono i 140 membri dell'Assemblea generale, con il governatore Repubblicano Glenn Youngkin che, contando sulla maggioranzaCamera, spera di strappare ai Democratici ...