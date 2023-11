Sostenibilità | a Ecomondo l' economia circolare degli Pneumatici Fuori Uso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Rimini, 7 nov. (Adnkronos) - Ad, fiera di riferimento sull'innovazione e l', il settore dei Pfu-Uso emerge come elemento chiave per un'Italia più sostenibile e attenta all'ambiente. In tale scenario, Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro dedicata alla gestione dei Pfu a livello nazionale, sottolinea i progressi raggiunti e le prospettive future di un sistema che già oggi rappresenta un valore concreto per il Paese, stimolando lo sviluppo industriale e l'innovazione. Il riciclo dei Pfu già oggi porta con sé benefici economici, ambientali e occupazionali significativi: non solo riduce la dipendenza da costose importazioni di materie prime, ma catalizza anche investimenti su progetti di portata nazionale, ponendosi in prospettiva in grado di ...