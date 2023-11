Sostenibile | smart | inclusivo e sicuro | l’edificio del futuro si racconta a MIBA

Leggi su newsagent

(Di martedì 7 novembre 2023) La Fiera di Milano si “fa in quattro” perre l’innovazione per il building attraverso GEE-Global Elevator Exhibition, Made Expo,Building Expo e Sicurezza Dal 15 novembre a Fiera Milano (Rho) si terrà la prima edizione di-Milan International Building Alliance, il format che accoglie quattro manifestazioni che hanno come fil-rouge l’evoluzione dele della città: GEE-Global Elevator Exhibition, il nuovo progetto dedicato alla mobilità orizzontale e verticale, MADE Expo, appuntamento internazionale leader per soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro, SBE-BUILDING EXPO, manifestazione di riferimento per l’home and building automation e l’integrazione tecnologica, e SICUREZZA, manifestazione leader in Italia e tra le più importanti in Europa per ...