Sorpreso in possesso di stupefacenti | fermato dai carabinieri

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, a Salerno, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Luigi Abate, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare, veniva individuato indi sostanza stupefacente tipo crack, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 8 grammi, un bilancino di precisione, un telefono cellulare utilizzato verosimilmente per i traffici illeciti e la somma in contanti di 1.140 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.