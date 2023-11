Soppresso Liberi Tutti!

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 novembre 2023)Chiude anticipatamente per bassi ascolti, il nuovo show di Rai 2 dedicato al mondo delle Escape Room e condotto ogni lunedì sera da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Dopo tre puntate, che hanno raccolto in media appena il 2.76% di share (la puntata di ieri 2.5% con soli 442.000 spettatori), la Rai “incassa” il flop ammettendo che il programma “non ha ottenuto i risultati attesi”. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production, la tv di Stato – si legge nella nota – ringrazia la casa di produzione di“per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto” e i conduttori “Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli ...