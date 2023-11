Sony lancia l' obiettivo ideale da bordo campo | ecco il 300mm F2 8 più leggero al mondo

(Di martedì 7 novembre 2023) A margine della presentazione della nuova A9 III,cala l'asso (atteso) dell'otticaF2.8 che mancava nella gamma del brand giapponese. Per convincere i pro,punta anche sul peso: un kg in meno della concorrenza Nikon e Canon....

Il Voloil nuovo Ep 4 XMAS Tutti pazzi per il Volo. Dopo il successo del tour in Europa, in ... Le quattro canzoni sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali (Epic Records/Music ...

Sony lancia l'obiettivo ideale da bordo campo: ecco il 300mm F2.8 ... DDay.it

Sony lancia la BOMBA: ecco il mini speaker portatile! Webnews.it

Sony ha pubblicato un nuovo, emozionante spot televisivo per promuovere PS5 nel periodo più importante dell'anno, e il risultato è davvero suggestivo.Con un colpo di scena sorprendente, si dice che Huawei abbia applicato la sua esperienza nella produzione di processori mobili alla produzione di sensori CMOS altrettanto personalizzati, realizzati in ...