“Sono una modella | guadagno 57 mila euro al mese ma non ogni ragazzo con cui voglio uscire non si presenta | e io so perché” | la storia sul Daily Mail

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Si chiama Amber “Sweetheart” Johanssen, è unasvedese e grazie al suo lavoro e al suo essere una influencer guadagna qualcosa come 50.000 sterline al(57circa). Uno potrebbe pensare che la sua vita sia un sogno e molto probabilmente lo è, salvo il suo periodico lamentarsia livello sentimentale le cose non vanno affatto bene. La 37enne non ha rapporti sessuali – parole sue- da due anni e ilStar racconta che gli uomini con cui pensa dicontinuano a darle ‘buca’. Come mai? Lo spiega lei stessa in un video: “È venerdì sera,vestita bene ma ilcon cui dovevonon si èto? Tu lo faresti? O mi portesti fuori a cena?”. Va da sé che i ...