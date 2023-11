Solo il 13 | 94% degli italiani paga quasi due terzi delle tasse

Lukaku sbaglia il suo primo rigore in A ma rimedia al. Evitandovi un voto oltraggioso al ... In fondo, e per fortuna, siamoa martedì.

Fisco, i contribuenti con oltre 35mila euro di reddito pagano il 62% delle imposte Il Sole 24 ORE

BASKET L'Assigeco cade sull'ultimo tiro: 94-92 il risultato sul campo ... Il Cittadino

Black Friday: solo il 12% degli italiani prende in considerazione seriamente l'impatto ambientale degli acquisti ...Sono state nel segno dell'attuale impegno dei volontari della Protezione Civile - 15 solo alessandrini - della Colonna mobile regionale in soccorso alle popolazioni della Toscana e non solo colpite da ...