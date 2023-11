Smart Working in continua crescita anche senza Covid | gli effetti sulle imprese e sull' ambiente

Leggi su panorama

(Di martedì 7 novembre 2023) Chi pensava che lodurasse da Natale a Santo Stefano dovrà ricredersi. Il lavoro da remoto non va in pensione con la fine dell’emergenza pandemica, anzi torna a crescere e lo farà ancora più nel 2024. I dati dell’Osservatoriodella School of Management del Politecnico di Milano dicono che i lavoratori inin Italia sono 3,585 milioni, in aumento’anno precedente e con un +541% sul periodo pre-. Sono cresciuti soprattutto nelle grandi, dove sono oltre uno su due. E il modello impatta su, mercato immobiliare e mondo del lavoro. Nel 2023 i lavoratori da remoto sono aumentati leggermente: 3,585 milioni rispetto ai 3,570 milioni del 2022. Una lieve ...