Sinner punta le Finals | l’ascesa del 2023 lo lancia verso Torino | dove può giocarsela con tutti

(Di martedì 7 novembre 2023) La stagione di Jannikè stata fenomenale. Il numero uno d’Italia ha raggiunto dei traguardi importantissimi e ha dimostrato di essere un grandissimo campione, in grado di salire alla quarta posizione del ranking mondiale e di dominare nel circuito. La prima qualificazione in carriera alle ATPè stata una diretta conseguenza delle ottime prestazioni dell’anno. L’azzurro ha raggiunto la prima semifinale in uno Slam, a Wimbledon, prima di vincere il primo Masters 1000 a Toronto. Ha inoltre collezionato i trofei di Montpellier, Pechino e Vienna, oltre alle finali di Miami e Rotterdam, entrambe perse contro Medvedev, e alle semifinali di Indian Wells e Montecarlo. Da sottolineare è soprattutto la costanza dimostrata da Jannik, che ha vinto 57 incontri in questa stagione, superando il precedente record azzurro di Corrado Barazzutti (54), di ...