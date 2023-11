Sinistra contro il minuto di silenzio per le vittime del comunismo | scoppia la polemica

(Di martedì 7 novembre 2023) I consiglieri comunali dihanno rifiutato di osservare ildiproposto da Fratelli d'Italia in memoria delledei regimi comunisti, uscendo dall'aula in segno di protesta. FdI: "Laha rivelato il suo doppiopesismo"

Allora andava tutto bene: le posizioni conquistate dall'intellighenzia diandavano ... Bianca Berlinguer aveva pontificato per vent'annilo strapotere di Berlusconi e il suo conflitto di ...

Pisa, la sinistra contro il minuto di silenzio per le vittime del ... ilGiornale.it

Agus contro i 5 Stelle: "In Regione a sinistra, a Sassari a destra" Cagliaripad.it

Il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, infortunato alla spalla sinistra, è in dubbio per il prossimo turno ... Caduto malamente su una spalla durante la partita di campionato contro il Rayo ...(ANSA) - MADRID, 07 NOV - Il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, infortunato alla spalla sinistra, è in dubbio per il prossimo turno ...