Si possono vietare | in Italia | i cortei pro-Hamas?

(Di martedì 7 novembre 2023) Le manifestazioni in piazza e per le strade vengono definite, in gergo tecnico-giuridico, “riunioni itineranti”. La libertà di riunione è disciplinata, in Costituzione, dall’articolo 17 e, al livello di legge ordinaria, dagli articoli 18 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps). Trattandosi di un diritto di libertà fondamentale dell’ordinamento democratico, l’unico limite imposto è di riunirsi pacificamente e senza armi, in modo da tutelare l’ordine pubblico così detto “materiale”, cioè la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle cose. Per le riunioni in luogo pubblico (strade, piazze, eccetera), che qui interessa, l’articolo 17 prevede l’obbligo del preavviso che, come disposto dall’articolo 18 del Tulps, sopra citato, deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima al Questore, indicando luogo, giorno, ora ed oggetto della riunione, insieme ...