Sfide e opportunità cyber. Ecco il manuale per orientarsi nel mondo digitale

(Di martedì 7 novembre 2023) Per il comandante del Ros dei Carabinieri, il generale Vincenzo Molinese, quelloè un "nuovo territorio multidimensionale che si sovrappone a quello quotidiano, che offre grandissime ...

Per rispondere a questeservirebbero due cose: le risorse, ovvero i soldi, e le idee, ossia ...la Regione fa uno sforzo di cofinanziamento proprio per cercare di far sì che tutte le...

Sfide e opportunità cyber. Ecco il manuale per orientarsi nel mondo ... Formiche.net