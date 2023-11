Servizio sportivo pubblico | l’11 novembre incontro ‘Nuovo Regolamento e Avviso Unico per sostenere e rilanciare i Centri Sportivi Municipali’

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) Un nuovoper la concessione in uso temporaneo delle strutture sportive presso gli immobili scolastici di Roma Capitale e unvalido per tutti i Municipi. Sono queste le due proposte che verranno illustrate dal Coordinamento dei rappresentanti delle ASD negli osservatori municipali nel corso dell’incontro dal titolo “Nuovo: due proposte peri CCSSMM” che si svolgerà sabato 11 novembre alle ore 10.00 nella Sala di Liegro – Palazzo Valentini via IV Novembre, 119a – Roma. All’appuntamento, promosso dal Coordinamento dei Rappresentanti delle ASD deiMunicipali, e alla cui realizzazione ha collaborato la X Commissione Sport di Roma ...