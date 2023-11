Serie A | la panchina può saltare | esonero vicino | già scelto sostituto

(Di martedì 7 novembre 2023) Un’altradiA può presto cambiare allenatore. L’sembra ormai imminente Il mondo dellaA si prepara ad un’altra possibile svolta sulladella di massima, con l’Hellas Verona al centro delle attenzioni. Dopo la recente e pesante sconfitta contro il Monza nel weekend, la posizione di Marco Baroni alla guida degli scaligeri è più precaria che mai. L’andamento negativo della squadra, con quattro sconfitte consecutive e la terzultima posizione in classifica, ha messo in seria discussione la permanenza di Baroni come allenatore del club gialloblù. Gli otto punti raccolti finora riflettono la difficile situazione della squadra, con l’ultima vittoria risalente al 26 agosto contro la Roma. L’insuccesso costante, soprattutto in casa dove l’Hellas Verona ...

È il primo 2005 a segnare inA, dopo il gol al Torino in Coppa. Ma non si accontenta, l'... Va a due a l'ora, il mister lo spedisce repentinamente in. Andamento lento. RAEIJNDERS (Milan) ...

In campo o in panchina, il calcio è dei campioni Sky Sport

Serie B, salta un'altra panchina. E un'altra è in forte bilico Tuttocampo

58' Secondo tempo sulla falsa riga del primo. Le due squadre si fronteggiano senza paura, ma ad avere la meglio sono le difese che limitano la partita a una serie di botta e risposta senza conclusioni ...Nel 2017 la grande impresa del Banco con Pasquini in panchina. Oggi è un’altra sfida con Ludwigsburg in salute, reduce dal netto successo in casa in campionato contro Rostock, mentre la Dinamo deve ...