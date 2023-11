Sentir dire pubblicamente che la guerra è un ‘good business’ è rivoltante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) di Stefano Briganti Giorni fa leggo un articolo su Politico.eu, un giornale online che riporta i fatti che avvengono in Europa, che titola: “Con i Repubblicani al Congresso Usa che stanno mettendo in discussione il supporto per Kiev, i diplomatici europei vogliono mostrare che dare soldi per l’Ucraina è un buon business per gli americani”. Non è la prima notizia di questo genere, infatti dieci giorni prima, il 21 ottobre, Politico.com (Usa) scrive di una dichiarazione di Biden agli americani: “Noi inviamo armi in Ucraina dai nostri arsenali e usiamo i soldi approvati dal Congresso per reintegrarle. Le armi che difendono l’America sono fatte in America da fabbriche dislocate in 12 Stati. Questo porterà nuovi posti di lavoro in America”. Nel giro di dieci giorni l’ordine di modificare il messaggio da portare agli americani è partito da Washington, ha raggiunto l’Europa che si è ...