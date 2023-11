Segnalato un ordigno esplosivo all’interno della Corte di Appello di Perugia

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023), 7 novembre 2023 – Questa mattina, alle ore 8:30 circa, personale delle Forze dell’ordine è intervenuto in Piazza Matteotti in quanto era stata segnalata la presenza di undell’edificio del Tribunale Civile edi. Più in particolare, poco dopo le 8:00 di questa mattina, una persona di sesso maschile, con accento straniero, ha effettuato due telefonate anonime, giunte rispettivamente al Centralinodie alla Sala OperativaPolizia Locale di. Nel corsotelefonata l’interlocutore, manifestando solidarietà alla causa dell’organizzazione terroristica Hamas, ha aggiunto di ...