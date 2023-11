Scuole | parte campagna contro il bullismo | il primo appuntamento

(Di martedì 7 novembre 2023)lailnelle. A promuove l’iniziativa è l’Onlus “Dare voce al silenzio“. Con il suo programma Non si può tornare indietro, ma possiamo agire prima cerca di instillare nei giovani il rispetto verso gli altri. Tale, attiva fino al 25 novembre, si rivolgerà ai giovanissimi delledi Torino e del Piemonte. Ilavverrà proprio nella giornata di oggi nel Convitto Nazionale Umberto I. In occasione verranno proiettati tre video realizzati dal regista Giuseppe Bisceglia e dall’attore Max Liotta.lail: il programma Stando a quello che si apprende ...

Scuole, parte la campagna contro il bullismo: primo appuntamento oggi al Convitto Umberto I La Stampa

Alluvione in Toscana, a Prato scuole aperte dal 7 novembre LA NAZIONE

La scelta di non trovare una soluzione per gli studenti dei licei di Tolentino, non ha alcuna motivazione tecnica ma solo politica. E allora a nostro avviso per recuperare la serietà in politica bisog ...L'idea è di conferire un distintivo unico, riconoscibile e che rifletta la sua eccellenza; un modo innovativo per finanziare la scuola e promuoverne il prestigio ...