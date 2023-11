La quota di giovani che non finisce lesuperiori in Italia è tra le più alte in Europa (12,5%... I tassi più elevati sono ine Sardegna, sopra il 15%, seguiti da Sicilia, Calabria e ...

Scuole, in Campania si torna al taglio: piano bocciato dal Consiglio di Stato ilmattino.it

Scuola, Valditara vuole tagliare altri 700 istituti in Campania. Il Tar lo ... Oggi Scuola

Dall’11 novembre quasi 150 giornate di programmazione nella struttura della Mostra d'Oltremare fra musica, teatro, danza insieme a scuole e famiglie. “Un ...Accolto il ricorso del ministro contro la sentenza del Tar della Campania che aveva bloccato, su richiesta del governatore, l’applicazione delle nuove norme per tagliare i presidi alle scuole più picc ...