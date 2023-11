Scontri Milan-Psg | l’agguato pianificato e i timori per la partita | da dove nasce la rivalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) La mega rissa tra ultras dele Psg che ha sfregiato il lunedì notte sui Navigli non è stata casuale. Almeno un tifoso francese gravemente ferito (altri hanno rifiutato le cure in ospedale),con gli agenti e un luogo iconico della movidaese devastato: sono stati questi gli effetti delorganizzato dai Banditi, gli ultras della Curva Sud rossonera. Sono stati loro, almeno una cinquantina incappucciati e in divisa nera, a dare il via alla violenza attaccando gli ultras parigini da Ripa di Porta Ticinese. Un episodio che fa alzare oltre il livello di guardia iper ladi Champions League di questa sera, in programma alle ore 21 allo stadio San Siro. Latra ultras die Psg è diventata ufficiale. La ...