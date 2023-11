Sci alpino | Zermatt-Cervinia 2023 | mercoledì la prima prova cronometrata sulla Gran Becca

(Di martedì 7 novembre 2023) Da domani,8 novembre, via alla tappa di Coppa del Mondo di sci, latransfrontaliera della storia, ospitata da Svizzera e Italiapista di. Si parte con lain vista delle discese maschili di sabato 11 domenica 12 novembre. La partenza della discesa era in origine prevista a quota 3.800 metri, ma vista la lunghezza del percorso e il rischio ventoGobba di Rollin, è stata abbassata a 3.720 metri, con due partenze di riserva, tutte e tre le aree sono state omologate dalla Fis. SportFace.

Nel comprensorio andranno in scena le prove dialpinismo, snow run,di fondo e biathlon. Per iscriversi c'è tempo fino al 1° dicembre non occorre essere atleti, basta avere più di ...

Zermatt/Cervinia e Levi, la Coppa del mondo di sci alpino entra nel vivo nel prossimo fine settimana FISI

Quando le prossime gare di sci alpino: orari Zermatt-Cervinia e Levi, dove vederle in tv e streaming. C'è Paris OA Calcio

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino tornerà nel weekend dell'11-12 novembre con un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. La stagione della neve entrerà nel vivo dopo l'antipasto di ...È la 56esima edizione della Festa della Montagna U.O.E.I. Faenza: un traguardo importante per una rassegna che permette agli appassionati di incontrare e dialogare con personaggi di grande spessore, ...