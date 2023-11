Sci alpino | Paris | “La condizione è buona per l’esordio Olimpiadi a Cortina? Pista non adatta agli uomini | meglio Bormio”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) Dominikè pronto a fare il suo esordio in Coppa del Mondo, quando nel fine settimana sarà impegnato nella discesa di Zermatt/Cervinia. “Ladi forma è complessivamenteanche se quando sono rientrato dal Sud America a ottobre ho sciato davvero poco, solo cinque giorni di allenamento causa brutto tempo o mancanza di neve. Questa gara sarà completamente nuova e quindi posso dire poco, nessuno conosce la, è un po’ presto ma vediamo come andrà”, ha dichiarato lo sciatore azzurro in un’intervista all’AGI. “La stagione scorsa effettivamente è stata sotto alle mie aspettative, ho faticato tanto e non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto, non ero sicuramente contento – ribadisce l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri -. I rivali saranno sempre gli stessi, norvegesi, svizzeri, i giovani ...