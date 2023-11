Scende dall' auto | ma viene travolta da un camion 19enne muore sul colpo

(Di martedì 7 novembre 2023) L'incidente è avvenuto in provincia di Bologna, dopo che la ragazza si era ritrovata ad avere problemi con la macchina. A bordo del veicolo c'erano anche il padre e la sorellina

Contro la pioggiain strada anche Clarks con il suo ultimo modello dallo stile bold pensato per la stagione invernale. Si chiama Clarkhill e nasce'unione di tecnologia resistenti alle ...

Scende dall'auto rimasta senza benzina, 19enne investita e uccisa Agenzia ANSA

Scende dall'auto in panne: travolto e ucciso il Resto del Carlino

sono scesi in corteo questa mattina a Torino per rivendicare, come si leggeva nello striscione d'apertura, "un'università libera da neofascismi e militarizzazione". La manifestazione è partita dal ...L’ad Galante: «Puntiamo su partner impegnati nella riduzione delle emissioni inquinanti. Noi abbiamo iniziato dai nostri negozi». L’idea dell’azienda «pet centrica» ...