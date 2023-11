Sanremo | annuncio ufficiale della RAI | riguarda Amadeus

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 novembre 2023) È grande attesa per la prossima edizione del FestivalCanzone Italiana di. Il direttore artistico, nonché conduttore,si avvicina così alla sua ultima edizione. O forse no: intanto, arriva il comunicato RAI. Dopo il primorilasciato nelle scorse ore, si può tranquillamente dire che a circa due mesi dall’inizio dell’edizione 2024, è già tempo di Festival di. Nel dettaglio, il direttore artistico e conduttoreha annunciato che il vincitorescorsa rassegna con “Due Vite”, Marco Mengoni, sarà il primo super ospite musicale e co-conduttoreprima serata di2024. A rivelarlo è stato lo stesso conduttore ravennate nel corso di Viva Rai Due e ha fatto già scatenare i fan in ...