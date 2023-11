Sanremo 2025 | Fiorello assicura | “Non lo presenterà un personaggio Rai” E Dagospia svela il nome del possibile conduttore

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 novembre 2023) L’edizione 2024 di, la kermesse musicale più attesa di sempre, deve ancora concretizzarsi eppure, notizie e scoop freschi difanno da stamattina il giro del web. La “colpa” è di Rosario, intoccabile showman della gara ormai pluri-condotta da Amadeus, suo fedele compagno di sketch. Ma nella puntata odierna di VivaRai2,non ha parlato solo di2o24, bensì anche di quello successivo,ndo un tassello importante: Nelhanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico, ma da quello che so le idee sono altre. Non sarà unRai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno… Biggio, a quel punto è intervenuto per sottolineare: “Non hai detto Canale ...