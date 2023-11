Sannicandro interdetto | Refolo commissario Asset Regione Puglia

(Di martedì 7 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il presidente della, Michele Emiliano, preso atto dell’ordinanza di interdizione dai pubblici uffici dell’ing. Raffaele, ha disposto la sua sospensione dal ruolo di Soggetto attuatore degli interventi per il dissesto idrogeologico e di direttore della agenzia regionale, nominando Soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico estraordinario dell’Agenziail Generale della Guardia di Finanza in quiescenza Salvatore, con decorrenza immediata. Al link di seguito la notizia riguardante l’inchiesta: “Manipolazione” di procedure ad evidenza pubblica: procura di Bari, “rilevante attività investigativa”. Operazione, misure ...

La scorsa settimana era stato archiviato il procedimento sugli appalti del dissesto idrogeologico nella qualestesso era indagato. L'inchiesta nella quale sono stati emessi i ...

Tangenti e appalti truccati a Bari e Foggia, 23 indagati: scatta l'interdizione per Elio Sannicandro (Asset) Corriere della Sera

“Tangente da 60mila euro per un appalto sul dissesto in Puglia”: interdetto Elio Sannicandro, un arresto e 23… La Repubblica

Il direttore di Asset Puglia, Elio Sannicandro, è stato interdetto dagli uffici pubblici su disposizione della magistratura barese. E’ indagato per corruzione in relazione al pagamento di una presunta ...I finanzieri del Comando Provinciale di Bari - con il supporto di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza - stanno dando esecuzione in Puglia, C ...