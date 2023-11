Salisburgo | Struber in conferenza | ‘Dobbiamo limitare Calhanoglu e Barella’

Scopri qui di seguito tutto ciò che c'è da sapere su- Inter : le formazioni di Inzaghi ee le info utili per vedere la partita di Champions League in diretta Tv e live in ...

Dall'Austria - Tegola Salisburgo: Struber perde Kjaergaard contro l'Inter in Champions L'Interista

SALISBURGO, STRUBER PRONTO PER LA SFIDA CON L'INTER: "A SAN SIRO BENE, ORA VOGLIAMO FAR PUNTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tutte le info utili per seguire in diretta Tv e streaming Salisburgo-Inter, sfida valevole per la 4a giornata della fase a gironi della Champions League 2023-24.L'Inter vola a Salisburgo per affrontare la partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco dove vederla in TV.