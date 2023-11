Salisburgo-Inter | Struber | “Dobbiamo essere perfetti | ma sappiamo come creare problemi”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) “giocare in modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l’, cercando di trarre indicazioni dalla gara d’andata. Domani dovranno funzionare moltissime cose perché si possano portare punti a casa, maancheall’e ci proveremo”. Gerhard, allenatore del, presenta così la sfida di domani sera contro i nerazzurri. “Non bisogna lasciare tempo e spazio a gente del calibro di Barella e Calhanoglu. E ovviamente sfruttare il supporto dei nostri tifosi. Così possiamo cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari”, spiega. “Serviràin ogni parte del campo. Provare a fare gol ma allo stesso tempo avere un giusti equilibrio. ...