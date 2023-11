Salisburgo-Inter di Champions League | dove vederla in diretta TV e streaming

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 novembre 2023) Real Sociedad-è la quarta partita dei gironi di UEFA2023-2024 per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: scopri come einTV e live. Si gioca domani alla Red Bull Arena. Ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, quarta giornata giorni2023-2024.e quando si giocaRed Bull Arena, mercoledì 8 novembre ore 21. Come seguireINSe ti chiedima non puoi né in ...