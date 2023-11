Sai chi ha chiesto di fare il patto con l' Albania? | Bocchino zittisce Travaglio in un secondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Marcoapre le valvole del veleno. Il direttore del Fatto, ospite a Otto e Mezzo, commenta iltra Italia eper contenere i flussi migratori che ormai da anni sono una costante sulle nostre coste.picchia duro: "Mi sembra qualcosa di comico. Cosa faranno dei ponti navali per portare i migranti in? Non credo che si possa realizzare tutto ciò. Il problema riguarda però i rimpatri. Non sarà possibile rimpatriare nemmeno dall'perché in questo momento i giudici di Catania ad esempio stanno analizzando le richieste di asilo del 2018, di circa cinque anni fa". A queste parole ha risposto in modo chiaro e netto il direttore del Secolo d'Italia, Italo: "è pessimista. Ma basta poco per essere ...