Sabatini | «Inter non favoritissima Occasione molto importante»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 novembre 2023) Sandroha espresso il suo parere sul prossimo turno di Champions League per l’, alla vigilia della trasferta di Salisburgo.– In diretta su Radio Radio,ha commentato così la partita di domani tra Salisburgo e: «Le insidie ci sono, all’andata non era stata una partita tutta in discesa. Aveva regolato la partita soltanto alla fine. L’ha un’propizia per chiudere il discorso e concentrarsi in campionato. Inzaghi farà un po’ di turnover, mettendo anche Bisseck in difesa. Diciamo che l’è favorita ma non».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...