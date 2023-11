S P Q R – L’appassionante gioco di carte in scatola sull’Antica Roma che mette alla prova anche i più abili esperti sull’argomento

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) L’Airone Editore, marchio del gruppo Gremese, presenta un nuovo progetto editoriale legato all’Anticache ha il proposito di educare, divertire e far meglio conoscere ad un pubblico multigenerazionale le curiosità, i contesti, i luoghi, i fatti, gli usi e i costumi della civiltà che ha costruito uno degli Imperi più solidi e celebri nella storia dei tempi. S.P.Q.R., autore Pietro Gorini, propone la ricostruzione della storia millenaria diattraverso un kit– adatto dai 14 anni in su – con 500 domande che sicuramenterannoletà e la conoscenza dei partecipanti. Sulle, sotto ogni domanda è indicatala risposta esatta per un riscontro immediato, mentre nel volume tutte le risposte sono ...