Rooney si mette a nudo e racconta il suo passato difficile | “ho bevuto quasi fino a svenire”

(Di martedì 7 novembre 2023) Diventato presto una star del calcio inglese, Wayne, da giovane, non è riuscito a gestire bene il suo improvviso successo. Dopo aver esordito Premier League a 16 anni ed essere stato ingaggiato dallo United a 19 l’ex calciatore, attuale allenatore del Birmingham, ha affrontato un periodo davvero buio. Proprio di questo ha parlato in una chiacchierata con Rob Burrow, leggenda del rugby, in un suo nuovo podcast. Le confessioni di“Ho affrontato molte sfide diverse, sia dentro che fuori dal campo, e la mia liberazione è stata l’alcol. Quando avevo 20 anni, passai un paio di giorni a casa e non uscivo. Ho. Non volevo stare con le persone perché a volte ti senti in imbarazzo e altre volte hai la sensazione di averle deluse. Alla fine, non sapevo in ...